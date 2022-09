Nuovo anno scolastico, Franz Caruso agli alunni della scuola primaria: “Abbiate sempre ambizione per arrivare al massimo”

“Abbiate l’ambizione di arrivare sempre al massimo”. Questo l’augurio che il Sindaco Franz Caruso ha rivolto alle bambine e ai bambini che questa mattina gli hanno riservato una calorosa accoglienza alla scuola primaria dell’Istituto comprensivo Spirito Santo, scelta dal primo cittadino per inaugurare l’anno scolastico 2022/2023. Ad accogliere Franz Caruso è stato il dirigente scolastico Massimo Ciglio.

Il primo cittadino si è intrattenuto lungamente a parlare con gli alunni della scuola primaria, molti dei quali gli hanno rivolto domande interessanti ed anche piuttosto simpatiche come quella di un bambino che ha domandato al Sindaco come pensa di potenziare lo stadio San Vito-Marulla in caso di promozione del Cosenza in serie A.

“La scuola – ha ribadito Franz Caruso nel messaggio rivolto agli alunni – resta il più grande presidio di cultura e legalità e la più importante palestra formativa nella quale non solo si educano i nostri giovani, ma dove si coltivano grandi valori e ideali che formano le coscienze delle nuove generazioni.

Inauguriamo il nuovo anno scolastico lasciandoci alle spalle, anche se non completamente – ha sottolineato ancora Franz Caruso – il lungo periodo negativo della pandemia, con la speranza che quello che si è aperto questa mattina sia un anno proficuo, pieno di lavoro e che segni soprattutto la ripresa della vita normale per i bambini, per i docenti e per tutti coloro che gravitano nel mondo della scuola che è un settore fondamentale della nostra società. Dobbiamo, tutti insieme, guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e positività – ha ribadito il Sindaco. Certo, resta tanto da fare perché in nessun modo la scuola sia un luogo di esclusione o di emarginazione, ma sia accessibile a tutti, attuando strategie utili per combattere la dispersione scolastica, motivare e stimolare i giovani che hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia.

L’Amministrazione comunale sarà sempre al fianco della scuola cosentina, così come ha fatto oggi”. Mentre il Sindaco si intratteneva piacevolmente con gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Spirito Santo, gli assessori della giunta municipale e i consiglieri delegati non hanno fatto mancare la loro presenza nelle altre scuole della città dove si sono recati a portare il loro saluto e il loro augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico. In particolare, il Vice Sindaco Maria Pia Funaro si è recata in visita alla scuola di Via Negroni, l’Assessore Damiano Covelli all’Istituto comprensivo “Bonaventura Zumbini”, l’Assessore Maria Teresa De Marco, insieme alla consigliera comunale Caterina Savastano, alle scuole medie di via De Rada, l’Assessore Pasquale Sconosciuto alla “Fausto Gullo” di via Popilia, l’Assessore Massimiliano Battaglia alla scuola dell’Ospedale civile dell’Annunziata e l’Assessore Veronica Buffone alla scuola “Fratelli Bandiera” di Donnici.