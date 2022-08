Capitano Venuto lascia la Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, Abate: “Suo operato fondamentale”

“Ho appreso che il Capitano Alessandro Venuto, di stanza per anni presso la Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, è stato destinato ad un nuovo incarico in Liguria per assumere il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga (che ricade sotto la Direzione Marittima di Genova, la prima Direzione Marittima d’Italia).

Desidero esprimergli un ringraziamento sentito da parte mia, sia in qualità di Senatrice sia personale, per il lavoro che quotidianamente con serietà e rigore ha compiuto presso la suddetta Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano-Rossano.

Il suo operato (insieme a quello dei superiori) è stato fondamentale per ricostruire tutta la documentazione mancante per le procedure di Delimitazione e Incameramento dell’area portuale dell’infrastruttura sita a Schiavonea in agro di Corigliano Rossano e ho avuto modo proprio in tale circostanza di apprezzare la grande competenza e la grande serietà che lo contraddistinguono come persona e come professionista.

Rinnovo pubblicamente il mio apprezzamento per il suo impegno nello svolgimento del compito istituzionale nelle quotidiane attività di lavoro al servizio del territorio e dei cittadini e gli faccio un grande in bocca al lupo per il nuovo incarico, ruolo che lo premia per tutto l’impegno e la sua serietà”.

E’ quanto si legge in una nota della senatrice Rosa Silvana Abate.