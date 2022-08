ATO-CS, a Rende l’assemblea dei sindaci con il commissario Gualtieri

Incontro ieri a Rende durante l’assemblea ATO-CS con il commissario straordinario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, Bruno Gualtieri sulle criticità che persistono nella provincia di Cosenza.

I sindaci hanno sollecitato a Gualtieri l’individuazione del sito e della piattaforma per l’eco-distretto, sottolineando l’endemica carenza degli impianti di smaltimento, oltre alla situazione di dissesto e pre-dissesto che la maggior parte dei comuni della provincia si trova ad affrontare e la stringente necessità di ristrutturazione della gestione amministrativa con il passaggio al nuovo sistema.

L’assemblea ha approvato i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione dello Schema di Convenzione per il Finanziamento “Provincia di Cosenza – Realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio presso la discarica sita in località Vetrano nel Comune di San Giovanni in Fiore”, oltre alla convenzione per disciplinare il servizio di smaltimento, presso la discarica sita nel Comune di Scala Coeli.

A margine dell’incontro, poi, sì è discusso sulla necessità di sottoporre al Presidente della Regione Calabria e al Governo centrale l’urgenza di intraprendere un percorso teso a dare continuità al percorso formativo lavorativo dei tirocinanti TIS in scadenza nel prossimo mese di ottobre. L’attuale momento storico caratterizzato da una crisi sociale ed economica, si è sottolineato, impone di procedere in tal senso poiché una soluzione diversa significherebbe lasciare più di quattromila famiglie senza un salario e i comuni senza figure essenziali a gestire i servizi fondamentali.