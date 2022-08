3° Slalom Città di Altomonte: presentato il programma della tre giorni

E’ stato ufficialmente presentato il programma del 3° Slalom Città di Altomonte, gara automobilistica giunta alla sua terza edizione, che quest’anno non solo sarà giro di boa per il Challenge Slalom Calabria 2022 e Coppa di zona ACI Sport, ma soprattutto unica gara valida per la Coppa Italia in provincia di Cosenza.

La tre giorni, in programma per il 2, 3 e 4 settembre, è stata illustrata nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nello splendido scenario del Municipio di Altomonte, uno dei borghi più belli d’Italia e location perfetta per la manifestazione, alla quale hanno partecipato gli amministratori del Comune, gli organizzatori di ASA Castrovillari e le istituzioni, insieme all’Automobile Club Cosenza.

Si parte venerdì 2 settembre con la passeggiata enogastronomica, che ha lo scopo di coinvolgere il territorio attraverso i Comuni di Terranova da Sibari e San Lorenzo del Vallo, dai quali rispettivamente si partirà intorno alle 19 per convergere nel borgo di Altomonte alle 21.30, in occasione di una degustazione di prodotti tipici e della Festa della Birra in Piazza San Francesco, a cura del comitato organizzatore ASA Castrovillari, Associazione Sportiva Automobilistica e dell’Amministrazione comunale. C’è grande fermento per questo appuntamento d’apertura che conta già diverse adesioni e che vede coinvolte le vetture storiche con Vespa e Lambrette d’epoca e auto GT spider come BMW, Lancia, Lamborghini, Porche ed altre.

Sabato 3 settembre, invece, si entra nel vivo della gara: a partire dalle ore 11, presso l’anfiteatro Belluscio, sarà possibile visitare l’esposizione di auto elettriche; alle ore 12, con la prima riunione dei commissari sportivi, si darà il via al 3° Slalom Città di Altomonte, valevole per il III Trofeo Mario Verta ed il V Memorial Vittorio Minasi. La gara, oltre a rappresentare l’unica di Coppa Italia nel Cosentino, sarà anche la terza tappa di Coppa Italia di zona. A concludere la seconda giornata della manifestazione, dalle ore 21.30 si festeggerà con una serata all’insegna della moda, della musica e dello spettacolo, condotta da Francesca Viceconte, sempre presso l’anfiteatro di Altomonte.

Domenica 4 settembre, sarà invece la località Casello a fare da quartier generale per lo start sia della ricognizione, a partire dalle ore 9.30, sia della parata prevista per le ore 10, sia per la 1^ manche della gara in programma per le ore 10.30. Alle ore 17, presso il Palazzetto dello Sport, infine, si terrà la premiazione dei migliori piloti dello Slalom.

Un appuntamento imperdibile, quindi, che non vuole solo avvicinare gli amanti dei motori, ma vuole essere un vero e proprio contenitore di eventi, capace di unire spettacolo, cultura, sport e turismo.