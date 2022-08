Cosenza, il consigliere Spataro: “Città unica occasione imperdibile”

“La proposta di legge regionale per il referendum sulla città unica avanzata da Simona Loizzo è un’occasione storica che non può essere perduta, né relegata alla contesa politica che ha ad oggetto piccoli interessi di bottega”. Lo afferma il consigliere comunale di Cosenza del gruppo misto, Michelangelo Spataro.

“Nella dichiarazione diffusa ieri il primo cittadino del capoluogo bruzio – incalza Spataro – sembra smentire se stesso e le sue parole hanno tutta l’aria di essere una retromarcia bella e buona rispetto ad un proposito che lo stesso Caruso aveva lungamente alimentato e accarezzato. Noi riteniamo, invece, che lo strumento della consultazione referendaria azionato dalla consigliera regionale Simona Loizzo sia quello giusto e più idoneo, in quanto l’ultima parola deve spettare ai cittadini cui non può essere negato l’esercizio di un diritto democratico che potrebbe produrre un risultato troppe volte sbandierato e mai concretizzatosi, proprio per l’indecisione e i timori di alcuni politici. Lo sguardo lungo della consigliere Loizzo ha, invece, rotto gli indugi e messo in imbarazzo molti, ma ciò che è più importante in questo momento – conclude Michelangelo Spataro – è demandare ai cittadini la capacità di scegliere perché sono soprattutto loro che rivendicano una grande città che sia in grado di imporsi come volano per tutta la Calabria”.