Cassano allo Ionio, il sindaco Papasso: “Presto progetto per restyling stadio Pietro Toscano”

Il Consiglio comunale, tra le maglie delle carte del riequilibrio di bilancio, ha approvato a maggioranza, con il solo voto contrario dell’unico consigliere della minoranza presente, due finanziamenti destinati allo stadio Pietro Toscano e per le compagini calcistiche che ne usufruiscono, prima tra tutte, quella del Cassano Sybaris.

Il Presidente del Cassano Sybaris, Mario Varca, nel corso delle interlocuzioni con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Papasso, aveva chiesto interventi in merito visto che a breve inizierà il nuovo campionato di calcio di Promozione.

E così, prima la Giunta, poi il Consiglio Comunale, hanno risposto “presente” stanziando 10.000 euro per il campionato di Promozione e 85.000 euro per la costruzione del manto erboso. Fondi approvati proprio poche ore fa dalla maggioranza in Consiglio comunale.

“Con i fondi stanziati dalla mia amministrazione e dalla nostra maggioranza – ha detto il sindaco Papasso – livelleremo il campo da calcio, monteremo l’erbetta e miglioreremo per potenziare la struttura. Questi finanziamenti sono solo l’inizio: presto, insieme all’assessore allo sport Gianluca Falbo, presenteremo il nuovo progetto per il restyling del Pietro Toscano per partecipare al bando “Sport e periferie” che prevede anche una quota a carico del Comune. Non siamo rimasti insensibili alle richieste del presidente Varca e della dirigenza del Cassano Sybaris. La collaborazione è proficua e andiamo avanti su questa strada”.