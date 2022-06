Cosenza, prefetto Ciaramella riceve Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia

Il Prefetto di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, ha ricevuto oggi presso la Sede prefettizia, l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, S.E. Sig.ra Lendita Haxhitasim, in visita nella provincia cosentina. L’incontro, spiega una nota della Prefettura, si è svolto in un clima sereno e cordiale ed è stato un significativo momento per trattare importanti e attuali tematiche. L’Ambasciatore ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta, con l’auspicio che non mancheranno ulteriori occasioni di incontro nel territorio cosentino per rinsaldare il rapporto tra i due Stati.