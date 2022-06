Incendio a Cosenza: fumo e fiamme in un condominio di Via Popilia

di Roberta Mazzuca – È in corso un incendio a Cosenza, nel quartiere periferico di Via Popilia, precisamente nella zona del secondo lotto, dove i residenti sono stati allertati da un considerevole odore di bruciato e un evidente nebbia di fumo proveniente da un condominio. Non si conoscono ancora le origini delle fiamme, di cui non si può escludere nessuna causa, neanche quella dolosa, e che saranno le indagini a chiarire. Sul posto, prontamente allertati dagli abitanti, i vigili del fuoco e la polizia, impegnati a spegnere le fiamme e ad accertare le cause dell’incendio.