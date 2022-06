“La vittoria di Vincenzo Cascini a Belvedere è una buona notizia per tutto il territorio dell’alto Tirreno cosentino. Con Cascini Sindaco Belvedere affronterà le prossime decisive sfide con una guida sicura, garanzia di ottima amministrazione. In questo contesto non posso non sottolineare lo splendido risultato della candidata di Italia Viva, Raffaela Sansoni. A lei e agli eletti di tutte le liste vanno gli auguri di buon lavoro”.

Così su Facebook il Senatore IV Ernesto Magorno.