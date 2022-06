Sicurezza, Nesci: “Attenzionata situazione di Corigliano-Rossano al sottosegretario Nicola Molteni”

“La situazione che si sta verificando a Corigliano Rossano sta diventando insostenibile: episodi continui di criminalità che si ripetono sempre più spesso vanno contrastati per garantire la piena sicurezza dei cittadini. Proprio per questo motivo, su impulso del consigliere regionale Davide Tavernise che segue da vicino il territorio e con il quale ho avuto modo di parlare in diverse occasioni, ho incontrato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni per esporgli ciò che sta accadendo soprattutto negli ultimi tempi in questa parte di Regione, registrando da parte sua grande attenzione verso il territorio. La vera Calabria non è quella della delinquenza, della criminalità, della ‘ndrangheta ma è una terra di accoglienza, di idee e di voglia di cambiare soprattutto da parte delle nuove generazioni”. Così in una dichiarazione Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale.