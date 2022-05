Cassano, finanziato recupero di tre palazzi Gentilizi a cura dell’Aterp

Nell’ambito dell’accordo di programma a suo tempo siglato tra il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Calabria, per la realizzazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, sulla base della ricognizione effettuata da ATERP Calabria, è stato ammesso a finanziamento per 1 Milione 650 Mila Euro, il recupero dei cosiddetti palazzi gentilizi: ex Oriolo, ex Toscano ed ex Pontieri/Gallo, ubicati nei posti nel cuore del centro storico cassanese. Ne ha dato comunicazione, esprimendo viva e sentita soddisfazione, il sindaco Gianni Papasso, che ha colto l’occasione per indirizzare parole di ringraziamento al Presidente del Governo Regionale, Roberto Occhiuto, all’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici, Mauro Dolce, e in modo particolare all’assessore regionale all’Agricoltura, quale rappresentante del territorio, Gianluca Gallo, che nella sede istituzionale sovracomunale si è speso a sostegno del finanziamento.

Attualmente, purtroppo, i tre palazzi, dopo aver assorbito ingenti investimenti pubblici, versano in condizioni di decadenza, sfregiati nel tempo da atti vandalici e depredati nel loro essere, anche per mancanza di adeguata sorveglianza e controllo da chi era preposto a tale compito, da malviventi senza scrupoli e scarso senso civico. Il sindaco Papasso e l’amministrazione comunale auspicano, a questo punto, che l’Aterp, per quanto di competenza, si adoperi con impegno e tempestività per giungere al completamento dei lavori degli immobili, al fine di poter procedere alla consegna dei medesimi al Comune di Cassano, certi che la loro funzionalità, in base alla destinazione attribuitagli, contribuiranno sia al rilancio del suggestivo borgo antico di Cassano, sia a tutelare la credibilità delle istituzioni.