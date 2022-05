“Scimmie calabresi”, il delirio razzista di un tifoso del Vicenza. Occhiuto: “Un cretino. Punirlo con Daspo e codice penale”

“Scimmie calabresi”: cosi’ un tifoso vicentino si è rivolto ai supporter del Cosenza Calcio in un video che è stato postato sui social e poi, dopo le prime critiche, messo in “privato” e non più visibile. Un video che non ha mancato di provocare polemiche, con la capogruppo della Lega in consiglio regionale calabrese che ha chiesto che “lo pseudotifoso venga individuato e punito penalmente”.

Il video, postato anche su Youtube, è realizzato con spezzoni registrati durante la partita dei play out di serie B per evitare la retrocessione in C e si caratterizza anche per diverse espressioni blasfeme. Tra le altre espressioni utilizzate, “terroni di merda” e “ributtateli in Africa”.

LEGGI ANCHE >>> Il playout salvezza tra Cosenza e Vicenza finisce in politica, tra interrogazioni parlamentari e recriminazioni

Loizzo: “Punire razzista vicentino, la Lega non c’entra nulla”

Sull’episodio è intervento anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il quale ha scritto: “Ho visto il video dello pseudotifoso del Vicenza che insulta Cosenza, la Calabria, e i calabresi. Mi sembra palese che si tratti di un cretino. Ma questo non rende meno gravi le sue deliranti affermazioni. Che venga identificato e punito con strumenti adeguati: Daspo e codice penale”.