Il 16 Maggio inaugurazione sede CISL Cassano all’Ionio e presentazione libro “Giuseppe Francesco Pennini, sindacalista”

Lunedi 16 maggio, una giornata dedicata al ricordo e alla memoria del compianto dirigente sindacale cassanese Peppino Pennini.

Alle ore 16.00 l’inaugurazione della nuova sede comunale della CISL a Cassano all’Ionio, in via Vittorio Emanuele III n.1 e l’intitolazione della stessa a Peppino Pennini.

Seguirà con inizio alle ore 16.30, presso il Teatro Comunale, l’iniziativa pubblica di presentazione del libro “Giuseppe Francesco Pennini, sindacalista. Una vita nella CISL per la dignità del lavoro” (Editoriale Progetto 2000). Un libro con il quale la CISL intende ricordare l’impegno per la persona, per il lavoro, per il territorio della Sibaritide di un grande sindacalista prematuramente scomparso. Un testo arricchito dalla prefazione del Segretario Generale della CISL Luigi Sbarra, dai contributi di tanti dirigenti sindacali, dagli scritti dello stesso Pennini e da una ampia e significativa raccolta fotografica.

Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Sindaco di Cassano all’Ionio, Gianni Papasso, dell’Assessore Regionale Gianluca Gallo, dell’editore Demetrio Guzzardi, dei Segretari Generali della CISL provinciale Giuseppe Lavia e della CISL calabrese Tonino Russo.

«Rendiamo onore ad un grande sindacalista – afferma Lavia –, invitando le lavoratrici ed i lavoratori, le pensionate ed i pensionati, i cittadini di Cassano a partecipare all’iniziativa, per portare avanti, insieme, le battaglie di Peppino Pennini per il lavoro e lo sviluppo della Sibaritide».