Turismo e sport: mai pensato ad una vacanza con ‘Gran Fondo’? La proposta di Laino Borgo

Con l’incalzare della bella stagione oltre che con la fine, almeno temporanea, delle restrizioni da Covid, cresce il numero dei Pianificatori delle vacanze estive. Si parla di Turismo di prossimità, di long week-end, di pacchetti ‘mordi&fuggi’…insomma, la formula cambierà anche nella nomenclatura, ma la base resta, poi, identica per tutti: Relax, Aria Salubre, Verde incontaminato, Ottimi Sapori, Rapporti Umani all’insegna della Genuinità…

Insomma, per chi conosce il territorio, tutte queste caratteristiche riportano a Laino Borgo, piccolo centro nord-calabrese, sul confine con la Basilicata, cuore del Parco Nazionale del Pollino. Un borgo ‘di una volta’ dove ci si conosce tutti e dove i Turisti sono ‘Ospiti’, come ricorda sempre Davide Rampello dalle celebri ‘colonne di Striscia La Notizia’.

Ebbene sì, Ospiti, che nel mese di luglio, però, precisamente il 3, dovranno e potranno imbracciare le due ruote per dare un sapore ‘sportivo’ o ‘digestivo’ (la prospettiva dipende dalla data d’arrivo in loco) alla vacanza nel borgo. Il 3 luglio, infatti, a grande richiesta, torna l’immancabile Gran Fondo dei Bruzi, una ciclo-maratona promossa dall’Associazione ‘Amici della Bicicletta’ di Laino Borgo e, da quest’anno, patrocinata niente poco di meno che dalla Uisp Nazionale.

Qualcuno starà già pensando che si tratta di un evento per soli Professionisti, ma non è così.

Sia in un caso che nell’altro, lo spettacolo naturale è garantito: entrambi i percorsi si snodano per sentieri di campagna ripuliti ad hoc dai Volontari dell’Associazione, lungo i quali ossigenarsi, respirare i profumi tipici della Natura e, soprattutto, apprezzare l’incontaminata e selvaggia bellezza della Valle del Lao , culla del borgo di Laino, oltre che sede delle Gole del Giume Lao , meta ormai prediletta di rafters da tutta Italia e non solo, oltre che di semplici curiosi.

Certo i Granfondisti non potranno distrarsi molto, vista la lunghezza del percorso… I Mediofondisti, invece, potranno prendersela con un po’ più di calma e, nel caso avessero già seminato gli altri Concorrenti, scattare anche qualche foto! Gli Organizzatori sono certi, però, che dopo la vista delle, molti Ciclisti non perderanno occasione di fermarsi qualche giorno in più a Laino per godersi uno spettacolo che davvero non ti aspetti.Per iscriversi alla Gran Fondo dei Bruzi, tappa facente parte del, apertosi lo scorso 20 marzo in Basilicata, basterà collegarsi al sitoma Laino Borgo resta sempre in Calabria, eh, provincia di Cosenza, per l’esattezza!

E per chi cerca di prefigurarsi già i succulenti banchetti post fatiche in sella, citiamo, certo solo per stuzzicare l’acquolina, i rascatelli (alias fusilli fatti a mano con il tipico ‘ferro’) conditi con sugo di caprettone, zazzizza e suprissata (ovvero salsiccia e soppressata locali), patani e zafarani (cioè patate fritte con peperoni), zafarani cruschi (peperoni fritti e croccanti al pari delle chips), buccunotti (bocconotti, tipico dolce degli sposi)…ma, probabilmente, i soli antipasti a base di fave e vuccularu (pancetta tesa casereccia), fasuli e cutina (fagioli in umido con cotenna di maiale), fiuri i cucuzza (fiori di zucca in pastella), frittata i spalici e frittata i zafarani (frittata con asparagi selvatici e frittata con peperoni) potrebbero costringervi ad assaggiare le restanti specialità del menù in un secondo round.