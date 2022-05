“Italia al Centro”: Giovanni Marzullo è il nuovo coordinatore cittadino di Paola

IL commercialista Giovanni Marzullo è il nuovo coordinatore cittadino di “Italia al Centro – Paola”.

È quanto fa sapere il coordinatore provinciale del partito, l’avvocato Vincenzo Scarcello, che ha conferito la nomina al noto professionista della città cara a San Francesco di concerto con il segretario regionale di IaC, l’On. Francesco De Nisi.

«Si tratta di un primo ed importante posizionamento – dice Scarcello – nel quadro della più importante organizzazione territoriale che come nuove realtà partitica calabrese ci apprestiamo a fare nel territorio provinciale di Cosenza.

Partiamo da Paola perché è da qui che abbiamo necessità di iniziare a lavorare in vista delle prossime ed importanti consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale della Città e la nostra connotazione sarà a sostegno della grande casa dei moderati di centro destra e del progetto proposto dal candidato a sindaco Emira Ciodaro».

Poi Scarcello spiega il perché la scelta del sostegno alla candidatura a sindaco di Emira Ciodaro.

«Il nostro – aggiunge il coordinatore provinciale del partito di Toti – è un partito giovane, portatore di idee nuove. È una realtà dinamica che sta riscuotendo grande consenso tra i cittadini.

E sono questi – prosegue – i tratti distintivi di Emira Ciodaro che oggi propone un’alternativa nuova, progressista di totale rottura con lo stereotipato sistema politico.

Non potevamo che stare di fianco a lei in questa importante sfida elettorale di primavera che – ne siamo certi – scriverà per la Città di San Francesco una storia nuova e consegnerà ai cittadini paolani un modello amministrativo pronto ad affrontare le sfide dei prossimi mesi e dei prossimi anni.

Paola è una città strategica della Calabria nella quale sussistono servizi essenziali e ha necessità di proporsi al futuro con un governo civico fresco e dinamico ma carico della giusta esperienza che gli consenta di non perdere più tempo.

Emira Ciodaro è la persona giusta, il sindaco che tutti i paolani vogliono».