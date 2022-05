Anas: limitazioni sulla la SS106 ‘Var di Montegiordano’

Per consentire le attività di installazione dei rilevatori di velocità da parte del comune di Montegiordano, si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo la SS106 ‘Var di Montegiordano’, in provincia di Cosenza.

Nel dettaglio, domani mercoledì 4 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 sarà chiusa la carreggiata nord con uscita obbligatoria al km 403,300 allo ‘svincolo di Montegiordano sud’ e rientro in carreggiata nord al km 405,850.

Inoltre, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 sarà chiusa la carreggiata sud tra il km 03,233 e il km 0,000 con uscita obbligatoria al km 405,850 ‘svincolo di Montegiordano nord’ e rientro al km 402.680.

