Cosenza, domani alle 10,00 riapre al transito veicolare via Roma

In vista della riapertura al transito veicolare, domani, sabato 23 aprile, alle ore 10,00, del tratto di via Roma antistante le scuole “Plastina Pizzuti” e “Bonaventura Zumbini”, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale, a partire dalle ore 10,00 di domani, sabato 23 aprile, vengono istituiti, nel tratto di via Roma interessato alla riapertura al transito:

– il senso unico di marcia, da via Tancredi a via Simonetta;

– il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati;

– la direzione obbligatoria diritto, all’intersezione con via Simonetta;

– il limite di velocità di 20 chilometri orari.

Sono stati istituiti, inoltre, sullo stesso tratto di strada che sarà riaperto al transito, due attraversamenti pedonali a raso e un attraversamento pedonale rialzato.

Contestualmente, sempre a partire da domani, sabato 23 aprile, dalle ore 10,00, viene istituito su Piazza Carlo Bilotti il senso unico di marcia da via Simonetta a via Rodotà.

Inoltre, su via Rodotà, all’intersezione con viale degli Alimena/Piazza Bilotti, il provvedimento della Polizia Municipale dispone:

– la direzione obbligatoria a destra e l’obbligo di fermarsi (stop) e dare precedenza.

Su via Caloprese viene istituita la direzione obbligatoria diritto, verso Piazza Bilotti, o, in alternativa, la possibilità di svoltare a destra all’intersezione con via Simonetta/Piazza Bilotti.

Infine, su via Simonetta, da via Caloprese a via Roma è istituito l’obbligo di fermarsi (stop) e dare precedenza all’intersezione con via Roma.