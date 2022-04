Cosenza: gli auguri di Pasqua del sindaco Franz Caruso

“Auguri a tutti i cosentini per questa Pasqua che auspico sia serena e felice.

Il mio pensiero, in questo momento di incertezza che vive l’umanità, è sicuramente rivolto a tutti gli ucraini ed a tutti coloro i quali si trovano coinvolti in guerre e conflitti, con la speranza che si possa finalmente giungere alla Pace ed alla fratellanza.

Approfitto di questa occasione di festa per chiedere a tutti i miei concittadini di mantenere sempre alta la guardia contro la pandemia, contro il Covid-19.

Viviamo ancora una situazione grave, nonostante sia stato proclamato la fine dello stato di emergenza a livello nazionale. Nella nostra città, infatti, registriamo a tutt’oggi un crescente livello di contaminazione. Il virus viaggia velocemente e si diffonde altrettanto velocemente. Per cui, in occasione di queste festività, chiedo a tutti di essere prudenti, di continuare ad utilizzare le mascherine, di evitare assembramenti, di evitare slanci di affettuosità. E’ il nostro patrimonio genetico che ci porterebbe ad avere questo tipo di atteggiamento. Noi gente del Sud, noi cosentini, amiamo abbracciarci e baciarci, ma dobbiamo stare attenti ed evitare questi gesti di affettuosità, perché ancora siamo sotto la morsa pandemica, siamo soggetti a rischio contaminazione e le centinaia e centinaia di ordinanze di quarantena domiciliare che firmo costantemente tutti i giorni mi portano a chiedere a tutti di stare attenti.

Il senso della rinascita, il mistero della Resurrezione della Santa Pasqua, però, possono e devono rappresentare un momento alto a cui ispirarci, dopo il periodo di negatività vissuto che ha aggravato di molto le criticità della nostra comunità e dei calabresi, per proiettarci in un futuro migliore, di ripresa e di rilancio per tutti. In ciò aiutati da un’azione politico/amministrativa seria e concreta che agli annunci preferisce i fatti, al fine di offrire, soprattutto ai giovani, nuove e reali opportunità di crescita.

Per cui auguri di buona e serena Pasqua e siamo ottimisti: guardiamo al futuro con speranza e fiducia!”.