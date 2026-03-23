Diocesi di Lamezia Terme, nuove nomine del vescovo Parisi

La Cancelleria Vescovile comunica che Sua Eccellenza Mons. Serafino Parisi ha provveduto alle seguenti nomine:
in data 5 settembre 2025, il Rev.do Francesco Decicco, Presidente della Fondazione Antiusura “Mons. Vittorio Moietta”;
in data 19 settembre 2025, il Rev. P. Vincenzo Arzente, O.M., dell’Ordine dei Minimi, Parroco in solido Moderatore delle Parrocchie “San Francesco di Paola” e “San Pancrazio” in Lamezia Terme;
in data 23 settembre 2025, il Rev.do Francesco Benvenuto, Assistente diocesano del settore Ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana;
in data 23 settembre 2025, il Rev.do Michal Ignacy Siler, Esorcista diocesano;
in data 23 settembre 2025, il Rev.do Aldo Figliuzzi, la Dott.ssa Maria Antonietta Massimo e la Rev.da Sr. Eleonora Calvo, OMVD, membri della Commissione per il ministero della Consolazione (in aiuto all’Esorcista);
in data 23 settembre 2025, il Rev.do Marcio Roberto Geira, Amministratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Bernardo e B.V. del Carmine” in Decollatura;
in data 10 novembre 2025, il Rev. Gianluca Taverna, Vicario foraneo della Vicaria di San Pancrazio;
in data 14 marzo 2026, il Rev. Bogdan Fedorowicz, Parroco della Parrocchia “Maria Santissima Assunta” in Marcellinara;
in data 23 marzo 2026, il Rev. Roberto Tomaino, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Si comunica inoltre che Mons. Vescovo:
in data 18 dicembre 2025, ha confermato ad triennium i Rev.di Isidoro Di Cello, Leonardo Diaco e Giuseppe Montano, quali componenti del Consiglio Episcopale nelle loro rispettive competenze.
in data 18 dicembre 2025, ha confermato ad triennium il Rev.do Aldo Figliuzzi quale Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano;
in data 13 marzo 2026 ha disposto l’incardinazione il Rev. Attilio Gennaro Russo nella Diocesi di Lamezia Terme;
in data 13 marzo 2026, ha confermato ad triennium la Dott.ssa Saveria Maria Gigliotti, quale Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e Responsabile dell’Ufficio Stampa del Vescovo.
Nel comunicare le nuove nomine Mons. Serafino Parisi ringrazia quanti hanno finora prestato il loro competente servizio, mentre augura ai nuovi incaricati un ministero fecondo per il bene della Comunità diocesana.