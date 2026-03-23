“Come scompaiono i calendari”: a Catanzaro il nuovo poema di Nico Serratore

A Catanzaro la presentazione del poema “Come scompaiono i calendari” del poeta lametino Nico Serratore, introdotta dall’eclettico Francesco Mazza (Salone del libro di Torino Direttore Stand Calabria) e relazionata dal giornalista e promotore culturale Raffaele Nisticò presso la Libreria Coriolano, martedì 24 marzo, ore 17:30 ( Corso Mazzini, 189).

Appuntamento letterario di grande suggestione “Come scompaiono i calendari” si inserisce nelle iniziative culturali promosse dalla libreria, ormai consolidata come “spazio di elaborazione” e confronto per la città e la Calabria intera. Il poema si lega alla riscoperta dell’infanzia e a una riflessione profonda, quasi santagostiniana, sulla natura del tempo e dell’esistenza.

Attraverso una scrittura intensa, l’autore Nico Serratore invita il lettore a guardare oltre la scansione rigida dei calendari per ritrovare il valore autentico del presente, fuori dai meccanismi della produttività e della solita routine quotidiana. “Come scompaiono i calendari” non è solo una raccolta di versi, ma un’indagine filosofica sulla percezione del tempo in un’epoca di grande tumulto internazionale. Il poema invita a riscoprire una dimensione umana sottraendo l’esistenza alla frenesia della scansione cronologica per restituirla alla verità del sentimento.



L’incontro di domani sarà un meraviglioso cenacolo di riflessione letteraria e sociale con tante personalità della cultura e con i temi cari alla rassegna “I Martedì da Coriolano”. Al termine della presentazione, l’autore sarà lieto di intrattenersi con il pubblico offrendo l’opportunità di un confronto diretto e personalizzato sui temi del poema.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Titolo: Presentazione del poema “Come scompaiono i calendari”

Data e Ora: Martedì 24 marzo 2026, ore 17:30

Luogo: Libreria Coriolano, Corso Mazzini 189, Catanzaro, tel. 0961 554047

Intervengono: Nico Serratore (Autore), Francesco Mazza (Direttore Artistico), Raffaele Nisticò (giornalista)

Ingresso libero: la cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare.