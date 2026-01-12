Gasperina ottiene 185.000 euro dalla Regione per il risanamento ambientale di aree degradate

“Il finanziamento di 185.000 euro, ottenuto nell’ambito della misura messa in campo dalla Regione Calabria a sostegno dei Comuni calabresi per interventi di tutela e risanamento ambientale, consentirà al nostro Ente di effettuare azioni di grande valore per la tutela ambientale e per salvaguardare e restituire decoro ad aree bersaglio di incuria e inciviltà”. Lo dichiara, in una nota, Antonio Guzzi, assessore all’Ambiente del Comune di Gasperina. Per “questa opportunità che avrà ricadute significative anche per il nostro territorio” Guzzi esprime “un sentito e personale ringraziamento all’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, per l’attenzione e la volontà di investire risorse importanti in questo settore così delicato, frutto di una visione politica che ha come obiettivo la crescita e la valorizzazione delle bellezze naturali calabresi, a conferma della sensibilità di Montuoro e della classe dirigente regionale, che hanno instaurato un rapporto di collaborazione e un dialogo diretto, sempre improntato alla disponibilità e all’ascolto delle istanze dei territori. Il contributo ottenuto – conclude Guzzi – consentirà il ripristino ambientale delle aree demaniali lungo gli argini del Fosso Orcolo-Fiumarella a Gasperina Marina e del Fosso Pruppo, interessate dall’abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”.