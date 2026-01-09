Musica, danza e Made in Italy: il Polo Liceale Campanella Fiorentino di Lamezia investe sul futuro dei giovani

Formare cittadini consapevoli, creativi e pronti ad affrontare le sfide del presente e del futuro: è questa la mission che anima il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, che si distingue nel panorama scolastico per l’attivazione di nove indirizzi liceali, di cui tre unici nella provincia di Catanzaro — Musicale, Coreutico e Made in Italy — capaci di coniugare eccellenza formativa, radicamento territoriale e apertura internazionale.

In un contesto come quello della Provincia di Catanzaro, crocevia di culture e potenzialità, questi percorsi rappresentano un’opportunità concreta per i giovani di costruire il proprio futuro senza dover rinunciare alla qualità formativa.

Il Liceo Musicale è il luogo dove la passione per la musica si trasforma in competenza, creatività e disciplina. Il piano di studi integra le materie dell’area liceale con l’insegnamento di due strumenti musicali, teoria, composizione, tecnologie musicali e pratica d’insieme. I risultati lodevoli dei numerosi allievi che eccellono in concorsi nazionali e internazionali, sono arricchiti dalle proficue collaborazioni con i Conservatori e con gli enti musicali del territorio.

Il Liceo Coreutico, in convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e in sinergia con Compagnie prestigiose ed enti, propone una formazione tecnico-artistica nella danza classica e contemporanea, armonizzandosi con un percorso storico-culturale ampio e variegato, sia in ambito umanistico che scientifico, anch’esso costellato di successi performativi, laboratori coreografici, spettacoli e incontri con professionisti del settore. L’Orchestra, il coro e il corpo di ballo rappresentano, dunque, la fucina di giovanissimi talenti, protagonisti di eventi istituzionali e culturali e straordinari testimoni della qualità dell’alta formazione. Gli sbocchi lavorativi e universitari sono molteplici, dal momento che gli studi liceali consentono l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria, ma, è possibile proseguire nelle Accademie e Conservatori di Stato, parte del sistema AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), un settore dell’istruzione superiore gestito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e baluardo di cultura.

Il Liceo del Made in Italy, attivo da due anni, rappresenta un laboratorio di innovazione educativa, una risposta concreta e lungimirante alle esigenze formative di un mondo in continua trasformazione. Il piano di studi, articolato in un biennio comune e in un triennio di specializzazione, integra discipline umanistiche e scientifiche con contenuti innovativi legati al diritto, all’economia, alla comunicazione plurilingue e alla gestione d’impresa. Gli studenti approfondiscono tematiche legate al marketing, alla geografia economica, all’informatica applicata e alle dinamiche dei mercati globali, senza mai perdere di vista il radicamento culturale e linguistico che caratterizza la struttura liceale. Già dal secondo anno, vengono supportati da esperienze progettuali e attività sul campo, come simulazioni d’impresa, incontri con esperti del settore, percorsi di orientamento negli studi di design, in aziende e realtà produttive locali. Al termine del quinquennio, gli studenti possono accedere a svariati corsi universitari, in ambito economico, giuridico, comunicativo e creativo, oppure inserirsi direttamente nel mondo del lavoro con un profilo versatile, competente e orientato all’innovazione, grazie a una formazione che consente loro di affrontare con consapevolezza le sfide del presente, contribuendo alla promozione del sistema Italia nel mondo.

Tre percorsi diversi ma uniti da una visione comune: offrire ai giovani del territorio opportunità formative di alto profilo, capaci di valorizzare le inclinazioni individuali e di costruire competenze solide, trasversali e spendibili in contesti nazionali e internazionali.

In un territorio ricco di potenzialità culturali e produttive, il Polo Liceale si propone come motore di crescita e innovazione, valorizzando le risorse locali e offrendo ai giovani un’istruzione d’eccellenza senza dover lasciare la propria regione.