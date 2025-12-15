All’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro fa tappa il tour “La musica, un’emozione che cura”

Fa tappa all’AOU “Renato Dulbecco” il tour “La musica, un’emozione che cura”, progetto organizzato da Federsanità Anci Calabria in partnership con il Conservatorio di Musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky”.

Il Magnifico Rettore dell’Università Magna Græcia, dott. Giovanni Cuda, e il Commissario Straordinario dell’AOU “Renato Dulbecco”, dott.ssa Simona Carbone, hanno rivolto un saluto al personale e ai pazienti presenti, esprimendo un sentito ringraziamento al Presidente di Federsanità Anci Calabria, dott. Giuseppe Varacalli, e al Consiglio, per la realizzazione dell’iniziativa.

L’appuntamento si è svolto presso l’Aula Teatro dell’Area Multimediale del Campus Universitario di Catanzaro.

Ad introdurre l’iniziativa è stata la dott.ssa Luisa La Colla, responsabile della comunicazione di Federsanità Anci Calabria.

Il concerto è inserito nel progetto “La musica, un’emozione che cura”, un tour che porterà la musica all’interno degli ospedali calabresi fino al mese di maggio. L’iniziativa conferma come la musica possa diventare una vera e propria medicina complementare, capace di affiancare le cure tradizionali e offrire sollievo e benessere a pazienti, operatori sanitari e alla comunità. Come recita il messaggio del progetto: «Il bugiardino è scritto sul pentagramma con note e chiavi di violino».

Durante il concerto si è esibito il prestigioso “Trio Tchaikovsky”, regalando al pubblico presente un momento di intensa emozione e condivisione.

L’evento ha coinvolto l’intera comunità dell’AOU “Renato Dulbecco” – medici, personale sanitario e parasanitario, infermieri, operatori socio-sanitari, amministrativi e pazienti – offrendo un’occasione di benessere, cura ed emozione condivisa.

Con questa iniziativa, l’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro ribadisce il proprio impegno nel promuovere attività culturali e sociali che arricchiscono l’esperienza di cura e rafforzano il legame con il territorio.