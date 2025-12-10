Inaugurata la Sala d’Attesa per bambini “I Colori delle Emozioni” nella sede INPS di Lamezia Terme realizzata dal Soroptimist club

Il Soroptimist Club di Lamezia Terme ha inaugurato oggi, in collaborazione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Sala d’Attesa per minori “I Colori delle Emozioni” nella sede INPS cittadina. La data scelta, il 10 dicembre, coincide con il Soroptimist Day e la Giornata internazionale dei Diritti Umani, conferendo all’evento un profondo significato simbolico.

Alla cerimonia hanno preso parte il direttore regionale dell’Inps Giuseppe Greco, la presidente del Soroptimist Club Lamezia Terme Luigina Pileggi, la vice presidente nazionale del Soroptimist d’Italia Adele Manno, il presidente del Tribunale Gianni Garofalo, il vice Questore Concetta Gangemi che dirige il Commissariato di P.S. di Lamezia, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Augusto Petrucchi e don Leonardo Diaco che ha benedetto i locali. Presenti le socie del club cittadino e di altri club calabresi, oltre alla presidente provinciale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Catanzaro Luciana Loprete.

L’idea di realizzare la sala d’attesa è nata dalla necessità di offrire alle famiglie e ai bambini che accompagnano i figli per una visita medica, un luogo accogliente, dove poter vivere un’esperienza positiva e stimolante, un modo per ridurre lo stress e il disagio dei bambini durante le attese. Il nome scelto per la sala è “I Colori delle Emozioni”, ispirato al celebre libro di Anna Llenas, utilizzato per aiutare i più piccoli a riconoscere e gestire le loro emozioni. L’obiettivo è proprio questo: trasformare l’attesa per le visite mediche in un momento di gioco e serenità. L’idea di realizzata la sala d’attesa è stata della socia del club Lucia Greco, dipendente Inps, che ha evidenziato la necessità quotidiana di un ambiente protetto e ludico per i minori che si recano nella struttura per una visita, mentre il progetto tecnico della sala d’attesa è stato realizzato dalla socia Ester Pontoriero, che ha armonizzato gli spazi e i colori.

Il Soroptimist club si è occupato interamente della progettazione e dell’allestimento con giochi multisensoriali, arredi confortevoli e materiali ludici. L’Inps ha messo a disposizione lo spazio idoneo. Un progetto che è stato possibile realizzare anche grazie al contribuito di alcune e fondazioni che hanno subito abbracciato l’iniziativa: in particolare la Fondazione Bcc Calabria Ulteriore, presente all’inaugurazione con la componente del consiglio di amministrazione Giovanna Famularo; la Ness Spa presente con Antonella Caputo responsabile comunicazione e parità di genere in Ness Spa insieme all’ing. Mattia Sicilia; la Te.Ca. Srl rappresentata da Loredana Rocca (socia Soroptimist) e la Techfem rappresentata dall’Ad Federico Ferrini.

Il direttore Greco si è complimentato con il Soroptimist per la realizzazione della sala d’attesa, che “si armonizza con il contesto della sede Inps, rendendola accogliente e migliorando l’inclusione. L’Inps è un ente al servizio dei cittadini, e migliorare la qualità dei servizi passa anche attraverso l’umanizzazione degli spazi. Questa sala è un esempio eccellente di come la collaborazione tra enti pubblici e associazioni come il Soroptimist possa generare benefici concreti per le fasce più deboli della nostra comunità e portare a risultati concreti per migliorare l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini più vulnerabili. Ci auguriamo che questo modello possa presto essere esteso anche ad altre sedi Inps della Calabria”.

La presidente Pileggi ha sottolineato come con la realizzazione de “I Colori delle Emozioni”, il Soroptimist adempie al suo impegno verso il sociale e l’infanzia, “donando alla comunità un ambiente che non è solo un locale attrezzato, ma un vero e proprio abbraccio per i bambini che affrontano un percorso di salute. Vogliamo che qui possano esplorare, giocare e sentirsi al sicuro. Uno spazio non solo confortevole e sicuro, ma anche ludico e stimolante, coerentemente con la missione del Soroptimist di promuovere il benessere dell’infanzia. L’idea dare il nome alla stanza “I Colori delle Emozioni”, che richiama il libro di Anna Llenas, mira ad offrire ai bambini un luogo dove l’allegria (giallo) e la calma (verde) possano superare la paura (nero) e la tristezza (blu) legate all’attesa. Inaugurare questa sala in occasione della Giornata Internazionale dei diritti umani, non è casuale: significa riaffermare il diritto di ogni minore a vivere un’attesa serena e dignitosa, trasformando un momento di potenziale fragilità in un’esperienza positiva”.

La Sala d’Attesa per bambini “I Colori delle Emozioni” fa seguito al protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso novembre tra il Soroptimist Club di Lamezia Terme e l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale – Direzione regionale per la Calabria rappresentato dal Direttore Giuseppe Greco, volto alla realizzazione di uno spazio accogliente dedicato ai bambini che si recano nella sede INPS per effettuare una visita.