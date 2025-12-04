Catanzaro, Iemma: “Le classifiche positive per la Dulbecco confermano il valore delle professionalità e dell’integrazione, ora avanti sul nuovo ospedale”

“I recenti risultati che hanno visto l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Renato Dulbecco” ai vertici delle classifiche nazionali nel campo dei servizi assistenziali rappresentano un segnale importante, non solo per la città di Catanzaro ma per l’intero sistema sanitario calabrese. È chiaro a tutti che i numeri, da soli, non possano restituire un quadro completo della realtà: tuttavia restano uno strumento prezioso per riconoscere il lavoro svolto, valorizzare l’impegno quotidiano degli operatori e orientare le scelte strategiche per il futuro.

La nascita dell’azienda unica ha confermato che la strada giusta è quella di una integrazione sempre più efficace tra clinica, didattica e ricerca. Una sinergia che oggi si traduce in risultati concreti e che, soprattutto, rafforza il ruolo di Catanzaro come polo di eccellenza nel panorama sanitario nazionale.

La valorizzazione delle professionalità e delle competenze presenti sul nostro territorio rimane un obiettivo irrinunciabile: solo così possiamo evitare la dispersione del nostro capitale umano e garantire ai cittadini servizi all’altezza delle loro esigenze. In questo senso, gli investimenti annunciati per il pronto soccorso del Pugliese rappresentano un passo fondamentale nella direzione auspicata. Mettere in sicurezza il principale presidio di cura della città e salvaguardare i servizi già operativi, significa rafforzare l’intero sistema e renderlo più capace di rispondere alle necessità dei pazienti.

Guardando al futuro, è indispensabile accelerare sull’utilizzo dei fondi destinati al nuovo ospedale, un’opera strategica che consentirà di consolidare e innalzare ulteriormente i livelli qualitativi della sanità catanzarese. Così come è indispensabile mettere a sistema il rapporto con l’Università rafforzando l’offerta legata alla facoltà di medicina. La città merita strutture moderne, servizi efficienti e un’organizzazione all’avanguardia: obiettivi che possiamo raggiungere solo attraverso una programmazione e un lavoro condivisi. Il percorso è tracciato, bisogna andare avanti nella visione di una sanità pubblica più forte e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Lo afferma in una nota la vicesindaca di Catanzaro Giusy Iemma.