Nuova viabilità per il centro storico di Catanzaro: da lunedì 24 novembre cambiano i percorsi degli autobus extraurbani

In considerazione del nuovo piano di viabilità che da sabato 22 novembre interesserà il centro storico, da lunedì 24 novembre e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza previsti su viale dei Normanni, gli autobus delle linee extraurbane del Trasporto Pubblico Locale (TPL), che hanno percorsi in entrata che transitano su Viale dei Normanni, dovranno modificare i propri tragitti. Lo ha disposto la Polizia locale di Catanzaro con un’apposita ordinanza indicando le nuove seguenti direttrici stradali: 1) viale Cassiodoro – via Lucrezia Della valle – via De Filippis; 2) viale Cassiodoro – via degli Svevi – via dei Tulipani – rotatoria Gualtieri – rampa Giuseppe Gangale – piazza Stocco – piazza Osservanza (nuova fermata). Pertanto, gli autobus non transiteranno in ingresso da Via Acri dove vi era la precedente fermata ora temporaneamente soppressa.

Gli autobus extraurbani che hanno una fermata per l’Istituto Scolastico “Maresca” potranno proseguire fino al piazzale Funicolare Valle, per poi ritornare in direzione sud procedendo per uno dei due percorsi sopra descritti. Gli autobus urbani dell’Amc fino alla dimensione di una lunghezza di 8 metri potranno circolare sul percorso Viale Dei Normanni – Via Nuova – Via F. De Seta, proseguendo per Porta di Mare oppure per Corso Mazzini – Via Cavour – Via Italia – Via Milelli. I percorsi in uscita restano invariati, considerato comunque che già da alcuni mesi sono stati ridefiniti, non essendo consentito il transito su Via Milelli – Viale dei Normanni direzione nord/sud.