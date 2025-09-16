Polizia locale: divieti sosta e transito per la Notte Piccante dal 18 al 21 settembre nel centro storico di Catanzaro

La Polizia locale di Catanzaro ha disposto un’ordinanza per disciplinare il traffico e la sosta in occasione degli eventi de La Notte Piccante previsti nel centro storico venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre.

Al fine di consentire l’allestimento delle strutture, dalle 07.00 di giovedì 18 settembre fino al termine della manifestazione, previsto alle ore 02.00 circa di lunedì 22 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione sulle seguenti strade:

Piazza Giuseppe Garibaldi, compresa l’area di sosta a tempo e l’area riservata al carico e scarico merci ivi presente;

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via San Nicola e l’intersezione con Piazza B. Grimaldi;

Piazza Luigi Rossi e Piazza Basilica Immacolata;

Piazza Bernardino Grimaldi;

Piazza Del Rosario;

Via Jannoni per n. 6 posti auto sul margine sinistro della carreggiata, secondo i senso di marcia, perimetrali all’Istituto Bancario ivi presente;

Piazza Le Pera;

Corso Giuseppe Mazzini, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Le Pera e Piazza Roma, fino al civico 259 di Corso Mazzini;

Via Jannoni, ambo i lati, nel tratto compreso da Piazza F. Fiorentino fino all’intersezione con Via Cavour (Politeama);

Da giovedì 18 settembre, dalle ore 08.30 fino al termine della manifestazione, sarà sospesa la Zona a Traffico Limitata (ZTL) Basilica Immacolata, e istituito nella stessa via il divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati, con zona rimozione, divieti valevoli anche per i residenti;

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 14.00 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati su:

Corso Mazzini, tratto da Piazza Matteotti a Piazza G. Garibaldi e tratto da Piazza B. Grimaldi a Piazza Le Pera;

Via Monaco e Via Poerio nel tratto compreso tra Via Monaco e Piazza Matteotti, istituendo sosta riservata ai veicoli con a bordo persone disabili ed in possesso di regolare pass in corso di validità;

Piazza Unità d’Italia (Politeama) e tratto di Via Italia compreso tra il civico 5 della via e Via Jannoni;

Via Eroi;

Via Menniti Ippolito;

Via Arcivescovado;

Piazza Duomo.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle ore 14.30 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli su:

Corso Mazzini, dall’intersezione con Piazza Matteotti fino a Piazza Roma – Funicolare;

Via Cavour;

Dalle ore 16.30 fino al termine degli eventi giornalmente in programma, istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli su:

Via Italia;

Via Montecorvino;

Via Monaco, esclusi i veicoli con a bordo persone disabili in possesso di pass;

Via Arcivescovado – Piazza Duomo;

Via XX Settembre, tratto compreso tra Discesa San Rocchello e Corso Mazzini.

Durante gli eventi, il traffico veicolare in transito su Viale dei Normanni potrà proseguire verso nord per Via Milelli – Rotatoria Gualtieri. Il traffico in transito sulla rotatoria – rampa Via Pelaggi (ospedale vecchio) non potrà transitare in direzione sud per via Milelli, essendo via Italia interdetta al transito per la manifestazione, mentre Viale dei Normanni è a senso unico a salire da sud a nord.