Catanzaro, Capellupo: “Anche Forza Italia ha capito che bisogna fermare ‘Attila/Occhiuto’ che vuole ad ogni costo il policlinico universitario a Cosenza. E si appella a Tridico”

“Ormai anche Forza Italia ha capito che bisogna fermare “Attila/Occhiuto”. Ricapitoliamo. Il presidente e commissario alla sanità dimissionario, che è il vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha cercato negli scorsi mesi di fare passare in Consiglio Regionale una legge truffa, illegittima e anticostituzionale, che istituisce il Policlinico Universitario di Cosenza, diretto concorrente di quello di Catanzaro. Legge proposta da Pierluigi Caputo, consigliere regionale di Forza Italia. In occasione delle elezioni al Comune di Rende, l’assessore Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia a Cosenza, annuncia che sarà stanziato dalla Regione un miliardo di euro per il nuovo Policlinico di Cosenza. Fallito il blitz, anche perché gli uffici legali della Regione, hanno attestato l’illegittimità della legge, il candidato presidente Roberto Occhiuto (Forza Italia) nei giorni scorsi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’Unical, ha annunciato che il suo primo atto, se sarà eletto, sarà quello di realizzare il Policlinico universitario di Cosenza. E cosa fa il coordinamento di Forza Italia Catanzaro? Invece di chiedere conto al loro candidato che le sta provando tutte per istituire il Policlinico Universitario a Cosenza, si appella al candidato del campo largo Pasquale Tridico. Incredibile ma vero! Vogliamo cercare di dare una lettura positiva alla surreale nota di Forza Italia. Anche loro si sono accorti che bisogna fermare “Attila/Occhiuto” e non avendo loro la forza di farlo si appellano a Tridico, unica speranza per invertire le folli politiche del centrodestra anti-Catanzaro e per realizzare una Calabria unita ed equilibrata attorno al proprio Capoluogo. Come atto conseguente, ci aspettiamo che il coordinamento di Forza Italia faccia un pubblico appello al voto per Tridico”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro Vincenzo Capellupo.