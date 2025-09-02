Palestina, Giovani Comunisti: “Pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla”

“Come Giovani Comunisti/e di Catanzaro esprimiamo il nostro pieno sostegno alla Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che difende i diritti fondamentali del popolo palestinese e richiama l’attenzione della comunità internazionale sulla necessità di una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sull’autodeterminazione dei popoli.

Per noi Sumud significa resilienza, perseveranza, dignità. È lo spirito con cui il popolo palestinese resiste da decenni all’occupazione, alla colonizzazione e alla privazione dei propri diritti. La Flotilla raccoglie questo spirito e lo trasforma in un’azione collettiva di solidarietà globale.

Con questo comunicato vogliamo ribadire che:

crediamo nel rispetto del diritto internazionale e delle convenzioni umanitarie;

rifiutiamo l’indifferenza della comunità internazionale di fronte alle sofferenze del popolo palestinese;

sentiamo la solidarietà tra i popoli come parte integrante della nostra identità politica e del nostro impegno quotidiano.

Siamo al fianco di chi partecipa alla Global Sumud Flotilla e affermiamo con forza che la lotta per la Palestina è parte della nostra lotta per un mondo di pace, uguaglianza e libertà.

Noi, Giovani Comunisti/e siamo e saremo sempre dalla parte della giustizia”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa di Antonio Bertucci coordinatore provinciale dei Giovani comunisti/e di Catanzaro.