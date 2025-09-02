Crolla la facciata laterale di un edificio a Lamezia: nessun ferito

La parete laterale di un edificio di quattro piani adibito a civile abitazione, a Lamezia Terme, é crollata a causa presumibilmente di un cedimento strutturale.
Il crollo si è verificato nel quartiere di Sambiase, in via Galluppi.
Secondo le verifiche effettuate dai vigili del fuoco, non ci sono né vittime, né feriti.
Sul posto sono presenti anche i carabinieri, la polizia locale ed il personale del 118. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le necessarie verifiche sulle cause del crollo.
È stato disposto lo sgombero delle persone abitavano nell’edificio, che é stato dichiarato inagibile.