Catanzaro: pubblicato l’avviso per usufruire del trasporto scolastico

Il settore Pubblica istruzione, Sport, Politiche giovanili rende noto di avere pubblicato l’avviso relativo al trasporto scolastico per l’anno 2025/2026.

Il servizio è a domanda individuale ed è rivolto agli alunni delle scuole primarie (le elementari) e secondarie di primo grado (le medie).

Le domande per poter usufruire del servizio potranno essere presentate, dal genitore o da chi ne fa le veci, da lunedì prossimo 1 settembre.

L’avviso, con tutte le ulteriori informazioni necessarie per accedere al trasporto scolastico, può essere visualizzato e/o scaricato al seguente indirizzo link: