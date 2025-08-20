“Nessun biasimo dovrebbe seguire al dire la verità. Ma lo fa, lo fa” - Anita Brookner
Un tuffo nel passato degli uffici giudiziari a Cropani: presentato il libro di Tommaso Stanizzi

Un numeroso e qualificato pubblico ha assistito alla presentazione del libro “La Pretura di Cropani”, di  Tommaso Stanizzi, tenutasi nella splendida cornice di piazza Casolini a Cropani Superiore. Molto seguiti ed apprezzati gli interventi dei relatori.

L’incontro, moderato dal giornalista professionista Luigi Stanizzi, ha infatti registrato gli interventi del sindaco Raffaele Mercurio, del Presidente della BCC Giuseppe Spagnuolo, dei magistrati Armanda Servino e Teresa Chiodo e dell’avv. Paolo Battaglia. I

relatori hanno ripercorso i ricordi dei loro congiunti che, nel tempo, hanno fatto parte dell’importante organo giudiziario cropanese compreso l’ufficio notifiche ed il carcere.

A concludere è stato lo stesso autore, che ha esposto le ragioni dell’opera e la sua importanza nella valorizzazione della memoria storica locale. Il libro è stato distribuito gratuitamente e la serata è proseguita in musica con il duo Magma Acoustic.

