Carl Brave dà il via alla stagione estiva di musica e spettacolo a Catanzaro

Catanzaro si prepara ad accogliere un artista originale e amato della scena musicale italiana: Carl Brave si esibirà giovedì 26 giugno 20252 alle ore 20.00 a Terrazza Saliceti, sul lungomare, per un live gratuito e fuori dagli schemi, nell’ambito del format nazionale Openstage.

Un concerto a sorpresa, come da tradizione per questo tour che attraversa l’Italia in maniera inaspettata, portando la musica direttamente tra la gente, senza prevendite. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani del nuovo disco, in una cornice mozzafiato che affaccia sul mare di Catanzaro.

“Siamo felici di ospitare un evento così originale e libero, che valorizza la bellezza del nostro territorio e parla soprattutto ai più giovani” – dichiara l’Assessore alla Cultura Donatella Monteverdi.

“Ringrazio di cuore Hugo Vivone e tutto il team di Openstage, insieme alla realtà catanzarese che ha collaborato alla riuscita di questo appuntamento. È anche grazie a chi crede nella cultura come strumento di connessione e partecipazione che la nostra città può vivere momenti straordinari come questo.”

L’annuncio arriva all’indomani della presentazione ufficiale dei primi tre eventi della rassegna EstArte 2025, che porterà in città grandi nomi della musica e dello spettacolo: Serena Brancale, il 6 agosto nel quartiere Lido, Cosimo Papandrea, il 15 luglio a piazza Prefettura nell’ambito dei festeggiamenti di San Vitaliano, e Fausto Leali, il 14 agosto nel quartiere Lido, saranno tra i protagonisti di una stagione estiva ricca di appuntamenti pensati per pubblici diversi e per valorizzare i luoghi più suggestivi del nostro territorio.

L’appuntamento con Carl Brave è per giovedì 26 giugno alle 20.00.