Emessi due avvisi orali dal questore di Catanzaro

Il questore di Catanzaro ha emesso due provvedimenti di avviso orale nei confronti di persone con precedenti di polizia e destinatarie di sentenze di condanna passate in giudicato. Il primo provvedimento riguarda un uomo di 52 anni, residente a Cropani, con quattro condanne definitive per i reati di evasione, guida in stato di ebbrezza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, minaccia e atti persecutori nei confronti del coniuge.

Il secondo provvedimento e’ stato emesso nei confronti di un 25enne di Isca sullo Ionio, con precedenti di polizia per minaccia e falsita’ o omissione nelle dichiarazioni. L’uomo e’ stato piu’ volte denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato per il quale e’ stato di recente condannato in via definitiva.