Inaugurata la Via dei Cuori a Stalettì

“Visita Stalettì e lascia il tuo cuore” è il nome dell’iniziativa nata su proposta dell’Associazione Ka’Minia che, di concerto con la Consulta e l’Amministrazione Comunale di Stalettì, ha dato una nuova immagine a “Via Concetta Lombardo” trasformandola temporaneamente nella “Via dei cuori”. Grazie alla collaborazione con le Associazioni entrambe stalettesi “Laboratorio della solidarietà” e “Buona vita”, presiedute rispettivamente da Anna Vatrella e Caterina Rizzo, si è creata un’ottima sinergia di intenti che ha coinvolto numerosi artisti chiamati a caratterizzare con il simbolo dell’amore la poetica viuzza del borgo. In tanti anche gli scolari provenienti dell’Istituto Comprensivo “M. Squillace” di Montepaone e della Scuola Primaria di Stalettì che hanno partecipato all’iniziativa lasciando la propria piccola grande opera in quella che è diventata la prima galleria d’arte all’aperto dedicata ai cuori.

Su invito delle Associazioni coinvolte, gli artisti provenienti dal comprensorio stalettese hanno realizzato delle opere d’arte uniche a forma di cuore e l’utilizzo di tecniche pittoriche e scultoree diverse insieme ai vari materiali impiegati – tra cui tavole di pino marino, lamiere e materiali di risulta ad impatto zero sull’ambiente – hanno dato forma ad un allestimento originale e suggestivo che resterà in mostra per tutta l’estate. I cuoricini dei bambini, corredati da dediche particolari, sono andati ad impreziosire le facciate delle case che si affacciano su Via Lombardo, andando a disegnare un particolare percorso esperienziale fatto di colori, forme, emozioni e sentimenti.

L’allestimento della Via dei Cuori è la prima fase di un progetto più ampio che risponde al nome di “Radici” e che il presidente dell’Associazione Ka’Minia, Attilio Armone, sta portando avanti con Jessica Ticozzelli, artista e fotografa milanese. L’idea di Armone è stata quella di coniugare due eventi che puntano entrambi ad esplorare il rapporto tra i nostri luoghi, il tempo e le persone nell’ottica della mission associativa che guarda alla tutela e valorizzazione del territorio che si affaccia sul Golfo di Squillace. L’entusiastica partecipazione al progetto rappresenta evidentemente un segnale forte in direzione della crescita virtuosa di una comunità che ama i luoghi, le proprie origini, e guarda al futuro con speranza ed un’attenzione unica per il bello ed il buono che la nostra terra ha da offrire e, quindi, da custodire nel migliore dei modi.

La galleria d’arte all’aperto è stata inaugurata dal sindaco Mario Gentile, dal delegato al turismo del Comune, Salvatore Bocchino, e da Attilio Armone. Durante i lavori, quest’ultimo ha presentato un video manifesto che ha ripreso il discorso pronunciato da Renzo Piano durante la sua investitura di senatore a vita e che, grazie alle immagini di Alfonso Sanso a fare da sfondo, ha unito arte, architettura e salvaguardia dell’ambiente. Parole e suggestioni visive quelle presentate che ricalcano perfettamente le finalità dell’Associazione Ka’Minia su Stalettì e quelle di Armone, convinto come Piano di essere, da calabrese, privilegiato “custode di una bellezza straordinaria che ci viene invidiata e di cui possiamo andar fieri, che abbiamo ereditato e dobbiamo portare verso il futuro con responsabilità”. Questo impegno Armone l’ha rinnovato davanti al sindaco Gentile che ha recepito appieno le sue intenzioni considerando il video uno straordinario strumento di sensibilizzazione della collettività e di salvaguardia e promozione del territorio, nonché assicurando la sua adesione al manifesto già adottato dal presidente della Consulta di Stalettì, Massimo Stirparo, e da un gruppo di architetti e artisti figli delle terre del Golfo di Squillace tra cui Giacomo Viscomi, Salvatore Cerullo, Alessandra Pasqua, e Miti Aiello.