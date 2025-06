I sindaci di Cosenza, Franz Caruso, di Catanzaro, Nicola Fiorita, di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e di Vibo Valentia, Enzo Romeo a sostegno di Doris Lo Moro

“Lamezia Terme per ritornare a crescere ed a progredire ha bisogno di una guida autorevole, sicura, determinata e responsabile. L’unica persona in grado di assicurare queste pregiate qualità, perché sono già nel suo DNA e, come tali, riconosciute da tutti sia all’interno del vasto territorio regionale come in quello nazionale, è Doris Lo Moro”. E’ quanto affermano i sindaci di Cosenza, Franz Caruso, di Catanzaro, Nicola Fiorita, di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e di Vibo Valentia, Enzo Romeo, che proseguono: “I valori etici e gli ideali di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà che rappresentano il bagaglio culturale e morale fondamentale e certo di Doris, insieme al suo amore appassionato e sincero per l’intero territorio lametino, sono una garanzia per i cittadini che aspirano ad un futuro migliore, di crescita e di sviluppo. Lamezia deve ritornare ad essere protagonista nel panorama regionale, riprendendo consapevolezza delle sue enormi potenzialità. Certo il lavoro che dovrà portare avanti Doris Lo Moro non è e non sarà facile. Sono tanti i problemi da affrontare e risolvere, ma lei è l’unica personalità in grado di risvegliare la città e la sua comunità, riprendendone la guida con la capacità e la competenza che non devono certo essere dimostrate perché la sua storia personale parla per lei. Il nostro invito a sostenere Doris Lo Moro, dunque, è un invito ad amare la città di Lamezia Terme che deve ritornare a splendere per fare la differenza e contribuire così al progresso di tutta la Calabria”.