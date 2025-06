I bambini di Cuturella di Cropani imparano a scuola come gestire le emozioni di rabbia, gioia e tristezza

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, la scuola primaria e infanzia di Cuturella di Cropani, come ogni anno ha deliziato tutti con una splendida rappresentazione teatrale.

Il tema si è incentrato sulle emozioni, la rabbia la gioia, la tristezza, sentimenti con i quali fin da piccoli ci si rapporta, e grazie ai quali ognuno di noi crea il proprio focus di vita. A tal proposito, gli insegnanti Esther Piacentini, Francesca Fortese, Francesca De Fazio, Francesca

Lijoi, Mario Zungrone, Lidia Callipo, Marzia Piane, hanno evidenziato l’importanza di queste emozioni, dando modo anche ai più piccoli di esplorare i propri e insegnando loro anche a saperli gestire, nel modo migliore. Al contempo, le mamme degli allievi hanno contribuito fattivamente nell’esposizione scenografica, deliziando infine i presenti con un magnifico buffet preparato a casa. Un’iniziativa gioiosa che ha chiuso in bellezza l’anno scolastico a Cuturella, deliziosa e pittoresca frazione di Cropani.