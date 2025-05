Il Segretario Nazionale CGIL Luigi Giove il 14 maggio sarà presente a Campo Calabro e a Feroleto della Chiesa

La CGIL Reggio Calabria Area Metropolitana promuove in vista del Referendum dei prossimi 8-9 giugno un doppio appuntamento per entrare nel vivo della campagna a favore dei quesiti referendari.

“Due importanti assemblee pubbliche quelle del 14 maggio – annuncia Gregorio Pititto Segretario Generale CGIL Reggio Calabria – che vedranno la partecipazione del Segretario Nazionale CGIL Luigi Giove a Campo Calabro alle ore 17.30 presso il Centro Polifunzionale “Giuseppe Scopelliti” in Via S. Angelo e a seguire a Feroleto della Chiesa alle ore 20.00 in Piazza Alcide De Gasperi.”

La CGIL vuole ribadire, ancora una volta, il valore sociale del Referendum con il quale si mette al centro del dibattito il lavoro come diritto costituzionale in un momento storico caratterizzato da precarietà, disuguaglianze e dall’assenza di sicurezza sui posti di lavoro.

“Le cittadine e i cittadini sono tutti chiamati a partecipare – spiega il vertice CGIL Gregorio Pititto – per essere protagonisti, esercitando con il voto un loro diritto-dovere, di un grande momento di democrazia, consapevoli di avere la possibilità di incidere direttamente su scelte fondamentali per il mondo del lavoro e per la giustizia sociale, contribuendo, difatti, ad affermare con i 5 SI la necessità di vedere garantite tutele reali, condizioni di lavoro dignitose e strumenti giuridici efficaci contro quegli abusi, che troppo spesso un lavoro precario facilita.”