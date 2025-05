Nasce il Business Angel Club Calabria: l’evento di presentazione a Lamezia Terme

Il panorama dell’innovazione e degli investimenti in Calabria si arricchisce con la nascita del Business Angel Club Calabria. Per celebrare questo importante traguardo e presentare le proprie attività, il Club annuncia un evento di presentazione aperto al pubblico.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 16 Maggio alle ore 17:30 presso l’AER HOTEL PHELIPE, situato in Via delle Nazioni, 23 – 88046 Lamezia Terme.

Prenderanno parte al tavolo:

Alessandro Immobile, Socio Fondatore BAC (Business Angel Club) Nazionale

Consolato Caccamo, Coordinatore BAC Calabria

Angelo Marra, Pres. Imprese Varie Confindustria RC – Promotore BAC Longevity

Vincenzo Squillacioti, Presidente Giovani Imprenditori Unindustria Calabria

Alessandro Zaffino, Amministratore Delegato Fincalabra S.p.A.

L’evento rappresenta un’occasione unica per imprenditori, aspiranti startup e potenziali investitori di conoscere da vicino gli obiettivi e le modalità operative del Business Angel Club Calabria. La serata prevede momenti dedicati alla Formazione, una Startup Live Clinic dove idee innovative potranno confrontarsi con esperti, e sessioni di Networking per favorire la creazione di sinergie e nuove opportunità.

L’ingresso è gratuito, a sottolineare la volontà del Club di rendersi accessibile e di promuovere attivamente lo sviluppo dell’ecosistema startup regionale.

La costituzione del Business Angel Club Calabria, facente parte dei 21 Club (distretti) Italiani, che supportano l’innovazione, mira a colmare un vuoto nel sostegno finanziario e strategico alle realtà imprenditoriali emergenti del territorio, mettendo in contatto diretto startup con elevato potenziale e investitori privati interessati a scommettere sull’innovazione “made in Calabria”.

Si invitano i giornalisti e gli operatori dell’informazione a partecipare numerosi all’evento per documentare la nascita di questa nuova e promettente realtà a supporto dell’economia calabrese.