Scuola, Caligiuri (FI) “Bene proposta Mario Occhiuto su istituzione psicologo scolastico”

“La scuola non è più solo specchio ma filtro dei fenomeni della società. Ed è un sistema complesso nel quale la qualità delle relazioni è fondamentale. Se è compito degli insegnanti e della scuola realizzare tutte le condizioni per avere ambienti di apprendimento responsabilizzanti e motivanti, può essere riferito alla figura professionale dello psicologo, il sostegno per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, ma anche fenomeni di bullismo, cyberbullismo, disturbi alimentari e dipendenze, bisogni educativi e speciali. Ed è per tali ragioni, che plaudo alla iniziativa del senatore Mario Occhiuto, che attraverso un emendamento ha proposto l’istituzione dello psicologo scolastico. E’ una proposta importante, che spero molto presto venga accolta e applicata. Vale la pena di ricordare, quanto la questione dell’utilizzo della figura professionale dello psicologo, ha riguardato, negli anni, ospedali, consultori, servizi per l’infanzia e l’adolescenza, comunità terapeutiche. Oggi, dopo la pandemia, i cui effetti sono ancora evidenti, la necessità di un servizio di psicologia scolastica, è stato posto con forza all’attenzione dal senatore Mario Occhiuto. Attenderemo gli sviluppi, certa che molto presto tale figura sarà istituita”.

E’ quanto si legge in una nota di Maria Josè Caligiuri, segretaria Regionale Azzurro Donna Calabria e responsabile per le Politiche per il SUD.