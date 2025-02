Scomparsa Giovanni Scambia, il cordoglio della vicesindaca Giusy Iemma

“La scomparsa del prof. Giovanni Scambia, autentico luminare della medicina a livello nazionale ed internazionale, rappresenta una dolorosa ferita anche per Catanzaro che piange la dipartita di uno dei tanti suoi figli illustri. Scambia ha scritto un importante pezzo di storia per la ricerca nel campo della ginecologia oncologica, lasciando un’impronta indelebile tra le corsie del Policlinico Gemelli dove, in qualità di primario, ha continuato ad assistere fino alla fine le proprie pazienti. Il mondo accademico e della medicina ha ampiamente riconosciuto quanto è stata preziosa la sua attività, risaltando anche il profilo di grande umanità che ha caratterizzato il suo lavoro a stretto contatto con chi ha vissuto il difficile percorso della malattia. L’amministrazione comunale, come già annunciato dal sindaco, si impegnerà a commemorare Giovanni Scambia nella sua città natale nelle forme più opportune”.

Così, in una nota, la vicesindaca e presidente dell’assemblea regionale PD Giusy Iemma.