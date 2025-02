Nuova mensa “Scuola porto”. Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

Un importante passo in avanti, lungo il percorso che porterà alla realizzazione della nuova mensa presso il plesso Scuola Porto nel quartiere Lido. La giunta, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha infatti approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento da 960mila euro, a valere su fondi del PNRR, “Piano di estensione del tempo pieno e mense” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. Con il medesimo atto, l’esecutivo ha demandato al responsabile unico del procedimento e al dirigente del Settore competente l’adozione dei conseguenti atti amministrativi per la parte tecnica affinché l’opera venga realizzata.

L’intervento sulla Scuola Porto è di quelli che a buon diritto possono essere definiti strategici per andare incontro ai bisogni della sempre più nutrita comunità di studenti presenti nel quartiere Lido e offrire loro servizi e strutture più efficienti e adeguati. Il plesso, infatti, verrà dotato, per la prima volta, di nuovi spazi dedicati alla mensa. Un obiettivo, questo, pensato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Fiorita per sopperire alla mancanza di locali appositamente adibiti a refettorio; una lacuna a cui, nel corso degli anni, si è fatto fronte con soluzioni temporanee, funzionali ma non adatte a dare una soluzione strutturata al problema. Soluzioni che peraltro hanno imposto di sacrificare spazi da destinare alla refezione degli alunni e che, con la nuova mensa, potranno tornare a essere utilizzati per altre attività e funzioni.