Catanzaro, siglato patto di collaborazione tra Comune e associazione ‘Acquamarina’ per la cura dei cimiteri urbani

Nei cimiteri di via Paglia e di Santa Maria prenderà forma il “giardino degli angeli”, grazie ad un nuovo patto di collaborazione firmato con il Comune di Catanzaro. L’associazione Acquamarina si prenderà cura delle aree di inumazione destinate ai bambini morti durante la gravidanza, o subito dopo, con l’impegno di provvedere alla cura e all’abbellimento degli spazi presenti all’interno dei campisanti.

Un’iniziativa portata avanti, in particolare, dal gruppo di Auto Mutuo Aiuto “Meteore”, interno all’associazione, pensato per accogliere e sostenere le donne che hanno vissuto la dolorosa esperienza del lutto perinatale. Alla sigla del documento erano presenti, tra gli altri, l’assessore alla Gestione del territorio, Pasquale Squillace, con il dirigente Francesco Fusto, la presidente di Acquamarina, Licia Aquino, la responsabile dei patti di collaborazione all’interno dell’Ufficio di gabinetto del sindaco, Monica Riccio. Anche il Presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, ha voluto presenziare ad un importante momento che si inserisce in continuità con il percorso avviato per promuovere la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni.

“Il patto siglato oggi costituisce un nuovo importante tassello di una visione di amministrazione che intende puntare su strumenti in grado di dare sostanza alla cittadinanza attiva, avvicinando la comunità alle istituzioni”, cha commentato Bosco. “In particolare, l’intesa con Acquamarina e Meteore assume una grande rilevanza etica e sociale perché consentirà all’amministrazione di rendere più dignitose alcune aree che, all’interno dei cimiteri urbani, meritano specifiche cura e attenzione, come gesto di vicinanza nei confronti di chi ha vissuto una tragica esperienza. Il ruolo delle associazioni, in questo senso, è prezioso perché consente di tradurre, in maniera concreta e sostenibile, un doveroso atto di civiltà e di sensibilità. Crediamo molto nei Patti di collaborazione e continueremo ad incentivare l’utilizzo di questi strumenti che hanno preso vita grazie all’amministrazione Fiorita”