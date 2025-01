Orsomarso(FdI), Sud al primo posto nell’interesse del Governo “Concretezza interventi crescita socio-economica e tecnologica”

“Il Sud si conferma al primo posto nell’interesse del Governo. Come già nei mesi scorsi, anche oggi con la decisione, adottata dal Ministro Urso, di destinare oltre 300 milioni di euro, finalizzati principalmente alla transizione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese, la concretezza di interventi utili per la crescita socio-economica e tecnologica, vi è la dimostrazione lampante del sostegno alle esigenze del nostro Meridione”. Lo afferma il senatore Fausto Orsomarso, capogruppo di FdI in Commissione Finanze-Bilancio, in riferimento alla scelta sulla dotazione finanziaria del Decreto “Investimenti sostenibili 4.0” decisa dal Ministero delle Imprese e Made in Italy. “Si tratta di uno strumento – aggiunge Orsomarso – indispensabile alle Pmi per adottare tecnologie come intelligenza artificiale, blockchain, cloud computing, Internet of Things ed Industrial Internet,cybersecurity, big data, analytics; per affrontare le nuove e difficili sfide dei mercati globali ed incrementare la competitività dei nostri marchi e prodotti che, ovviamente, sono aspetto importantissimi per il tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno”. “Un pacchetto di 300 milioni di aiuti alle imprese, misure di decontribuzione e sgravi fiscali, promozione di investimenti strategici – sostiene ail senatore di Fratelli d’Italia – dunque un fulcro di azioni coordinate per sostenere la competitività dei territori calabresi e meridionali. Creando così nuove opportunità, anche in sinergia con le Università ed i centri di ricerca, fra cui l’UniCal che, come noto, detiene numerosi primati di eccellenza, in didattica e sperimentazione, grazie alla lungimiranza della sua dirigenza ed alla presenza di docenti di livello europeo. La Calabria, sfruttando anche le potenzialità della Zes unica del Sud, può sul serio affermarsi quale protagonista del futuro nazionale”.