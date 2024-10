Svolto l’evento regionale di SIPO Calabria collegato alla Ottava Giornata Nazionale della  Psico – Oncologia

Nella Sala Oro della Cittadella della Regione Calabria, si è svolto oggi l’evento regionale di SIPO Calabria collegato alla Ottava Giornata Nazionale della Psico – Oncologia. L’evento, nato dalla consolidata sinergia tra l’Ordine degli Psicologi della Calabria e la SIPO Sezione Calabria, ha avuto come focus il tema del riconoscimento ed affermazione della Psico-Oncologia nella rete oncologica calabrese. Tra le autorità intervenute c’era la dr.ssa Angela Piattelli, presidente nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia che ha evidenziato come la Psico-Oncologia abbia ormai tutti i requisiti per divenire una disciplina specialistica. Il dott. Rocco Chizzoniti, consigliere regionale ha portato i saluti del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Il dott. Gianfranco Filippelli, responsabile della rete oncologica regionale in apertura dei lavori della tavola rotonda ha sottolineato l’importanza degli interventi psico-oncologi per la cura del disagio psicologico dei pazienti ed i loro caregiver. È necessario ha aggiunto che al tavolo tecnico regionale sia presente l’esperto Psico-Oncologo per realizzare al meglio l’approccio

multidisciplinare in ambito oncologico. Ha proseguito il dr. Salvatore Turano, coordinatore regionale di AIOM che ha sollevato il problema della formazione psicologica di base degli Oncologi che deve essere erogata durante il percorso di studi della specializzazione. L’intervento del dr. Ferruccio De Rose, Direttore f.f. UOC ATP Tirreno, si è concentrato invece sulla necessità di una adeguata presa in carico dello stress emozionale degli operatori oncologici che lavorano a stretto contatto con la sofferenza psicologica dei pazienti e non sanno gestire le risonanze emotive.

“Al fine di dare risposte di cure adeguate ai pazienti oncologici ed alle loro famiglie –

ha proseguito la dr.ssa Maria Domenica Iuvaro, Coordinatore regionale di SIPO Calabria -così come suggerito dai più recenti studi e dalle linee guida internazionali – è obbligatorio prevedere nelle piante organiche di tutti i centri oncologici ed oncoematologici la figura dello psico-oncologo. La Sezione SIPO Calabria si batte affinché cio’ venga finalmente garantito a tutti i pazienti.”

Hanno moderato i lavori della tavola rotonda la dr.ssa Angela Piattelli, Presidente nazionale della Società Italiana di Psico-Oncologia e il dr. Marco Pingitore, Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Calabria. Sono intervenuti il Dr. Salvatore Palazzo, già Primario U.O.C. Oncologia Medica A.O.Cosenza, Dr. Gaetano Marchese già dirigente Psicologo Psicoterapeuta dell’UOC di Psichiatria dell’ASP di Cosenza. Ha fatto pervenire il suo saluto l’On. Pasqualina Straface, Consigliere Regionale e Presidente III Commissione Sanità della Regione Calabria, con la quale è stato programmato un incontro a breve con il CD regionale di SIPO per discutere del PDL sulla Psico-Oncologia in Calabria.