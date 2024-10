Il benvenuto di Confindustria Catanzaro al neo questore Linares: “Suo discorso rappresenta segnale forte e positivo”

«Accogliamo con vivo apprezzamento le parole del nuovo questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, pronunciate all’atto del suo insediamento. Il ruolo di “mediatore tra le istituzioni e la gente, accogliente con i deboli e forte contro i sistemi criminali che comprimono i diritti e contaminano le risorse” con cui ha spiegato di approcciarsi nel guidare la Questura del capoluogo di regione è un segnale forte e positivo. Negli anni, il mondo confindustriale ha costruito proprio sul presupposto della collaborazione il rapporto con le Istituzioni e con le Forze dell’Ordine: apprendere di questo tipo di apertura e di disponibilità da parte del questore Linares è stimolo a rafforzare ulteriormente i rapporti e le interlocuzioni nella consapevolezza che solo dalla fiducia per e tra istituzioni si possano costruire le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Benvenuto, quindi, a Giuseppe Linares e grazie al suo predecessore, Paolo Sirna, con cui, esattamente nel solco appena descritto, si è operato assieme, ognuno per le proprie competenze, per la lotta alle infiltrazioni criminali e all’illegalità nel nostro territorio».

È quanto si legge in una nota diffusa da Confindustria Catanzaro e firmata dal presidente Aldo Ferrara e dal direttore Dario Lamanna.