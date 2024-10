Catanzaro, Gioventù nazionale al sindaco Fiorita: “Noi estremisti? Lui scappa dal confronto con movimento attivo sul territorio”

“Nella giornata di ieri abbiamo voluto dare un ‘buongiorno’ caloroso alla neo giunta comunale, ma dall’intervento del Sindaco Fiorita, il quale ci ha definiti di ‘estrema destra’, denotiamo che non sia stato bene accolto. Scappare dalla discussione amministrativa e locale provocando e addirittura accostando il movimento giovanile del partito di governo ad un gruppo di ‘estremisti‘, sicuramente dimostra le difficoltà del Sindaco nell’affrontare la contestazione ,sale della democrazia, e le tematiche urgenti ; tematiche su cui Gioventù Nazionale ha, da sempre, tenuto accesi i riflettori, in particolar modo sulle assenti politiche giovanili dell’amministrazione Fiorita.

“Gioventù Nazionale, contrariamente a quanto ha affermato il Sindaco, è un’importante realtà presente sui territori e che ha solo un ‘difetto’ a Catanzaro: quello di essere capace di attrarre giovani verso la politica rendendolo l’unico movimento giovanile, di partito, attivo e vivo sul territorio. Un movimento fatto di ragazze e ragazzi che hanno la capacità di guardare al presente e non ad un passato, al quale il Sindaco è ancorato per convenienza, e che abbiamo già abbondantemente rinnegato. Comprendiamo che ciò possa recare qualche fastidio al Sindaco e al suo entourage, sempre più alla ricerca di stratagemmi per riempire le proprie manifestazioni di sinistra e nel cercare di lanciare il classico “spauracchio” del neofascismo là dove questo non c’è.

A tali ragioni, non possiamo non dedurre che forse il sindaco, per via dei troppi trasformismi che ha affrontato in questi due anni, abbia perso la bussola dell’orientamento politico, additando Gioventù Nazionale Catanzaro alla stregua di un estremismo che non c’è e che (ahi noi!) il Sindaco, invece, conosce molto bene e nel quale si nasconde per non affrontare temi di sua diretta responsabilità”.

Così Silvio Rotundo, presidente di Gioventù Nazionale di Catanzaro.