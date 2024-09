Catanzaro, sul tavolo della commissione vigilanza le contestazioni del Rup del settore igiene per intervento messa in sicurezza albero a Pontepiccolo

La Commissione vigilanza e controllo, presieduta da Stefano Veraldi, è tornata a discutere della vicenda che ha riguardato l’attività di messa in sicurezza di un albero in via Bambinello Gesù, nel quartiere Pontepiccolo, effettuata nello scorso mese di agosto e oggetto di segnalazione per presunte irregolarità. L’organismo consiliare ha preso atto della lettera di contestazione protocollata dal Rup del settore igiene ambientale con cui, a seguito di un sopralluogo effettuato nell’area interessata, “sono risultate alcune discordanze nell’esecuzione del servizio”. In particolare, viene contestato che, a dispetto di quanto comunicato dalla società Verdidea, la durata dei lavori e il numero degli addetti risultano “sovradimensionati e sproporzionati” rispetto alle attività svolte. Inoltre, lo stesso Rup ha segnalato che in capo al DEC “sussiste un mancato controllo sia nel corso dell’esecuzione sui luoghi che per la verifica di regolare esecuzione della prestazione”. Infine, nella missiva si sottolinea che l’alleggerimento della chioma e la conseguente messa in sicurezza dell’albero ha riguardato “operazioni di potatura in difformità dell’ordine di servizio”. Il Rup ha, quindi, contestato al Direttore dell’esecuzione l’adempimento inesatto delle attività, con applicazione di una penale di 200 euro, invitando lo stesso a verificare la sussistenza di eventuali detrazioni a carico di Verdidea per la medesima motivazione. La Commissione vigilanza, nel dare seguito a quanto appreso, ha chiesto al Segretario generale quali siano state le determinazioni assunte sulla vicenda con riguardo, in particolare, a eventuali profili di responsabilità in capo al settore igiene ambientale.