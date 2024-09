Lamezia Terme, approvazione di tre importanti interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio comunale

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica la deliberazione, avvenuta in data odierna, giovedì 19 settembre, di tre interventi strategici volti a migliorare la qualità della vita cittadina e a preservare e valorizzare il patrimonio pubblico. Questi interventi sono il risultato di un impegno costante nella salvaguardia delle risorse urbane e naturali, nonché nella promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.

Il patrimonio comunale di Lamezia Terme è estremamente variegato e comprende una vasta gamma di immobili, tra cui sedi di funzioni istituzionali, istituti scolastici, musei, biblioteche, teatri, mercati, impianti sportivi, parchi, aree demaniali, lungomari e aree archeologiche, tutti di rilevante interesse storico e turistico. Questi beni rappresentano un inestimabile valore culturale e sociale per la comunità e necessitano di una costante attenzione per garantire la loro piena fruibilità e conservazione.

Con questa premessa, l’Amministrazione si impegna a innalzare la qualità dell’ambiente urbano, promuovendo la tutela delle caratteristiche naturali dei luoghi di aggregazione sociale e incoraggiando un utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. In quest’ottica, è fondamentale garantire la massima funzionalità ed efficienza dei servizi, mediante interventi tempestivi e sistematici di manutenzione ordinaria e straordinaria, capaci di rispondere prontamente alle necessità del patrimonio cittadino.

Il primo intervento, approvato con deliberazione di giunta nr. 272, riguarda la manutenzione straordinaria delle due passerelle in legno lamellare che attraversano il torrente “Piazza”, all’interno del parco pubblico urbano Felice Mastroianni. Le strutture, da tempo interdette al passaggio pedonale per motivi di sicurezza, saranno oggetto di un intervento di riqualificazione che prevede la sostituzione dell’intera struttura longitudinale in legno lamellare, inclusi i parapetti, nel rispetto delle caratteristiche estetiche e storiche esistenti. Questo progetto, per un investimento complessivo di € 450.000,00, mira a restituire alla cittadinanza un’importante area di collegamento e a migliorare la fruibilità del parco, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei suoi frequentatori.

Con deliberazione di giunta nr. 270, è stato approvato il recupero e la rifunzionalizzazione di Palazzo di Città, situato in Corso Numistrano. Questo storico edificio, che in passato ha ospitato il municipio e il consiglio comunale, sarà oggetto di un progetto di riqualificazione volto a restituire alla città un luogo di rappresentanza e di incontro. Il recupero del Palazzo di Città, per un valore stimato di € 1.550.000,00 garantendo un miglioramento della qualità urbanistica del centro storico e un incremento dei servizi a beneficio della comunità.

Il terzo intervento, approvato con deliberazione di giunta nr. 269, di particolare rilevanza per l’Amministrazione, riguarda la riqualificazione del fabbricato comunale adiacente Palazzo Nicotera-Severisio e dell’antistante Piazza Tommaso Campanella. Quest’area sarà trasformata in uno spazio pedonale ad alto valore architettonico e culturale, con la creazione di un eventuale piccolo esercizio commerciale a servizio della Biblioteca Civica e della Casa del Libro Antico. Il progetto, per un valore complessivo di € 320.000,00, contribuirà a migliorare la fruibilità e l’attrattività del centro storico di Lamezia Terme, offrendo nuovi spazi di socializzazione e promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è volto a garantire che il patrimonio pubblico sia tutelato e valorizzato al meglio, offrendo ai cittadini spazi sempre più vivibili e sicuri. La cura e l’attenzione per il territorio rappresentano la nostra priorità, nella convinzione che la qualità della vita passi anche attraverso la gestione efficiente e sostenibile delle risorse comuni.