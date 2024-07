Festa di San Vitaliano a Catanzaro: in vigore le ordinanze della polizia locale

In occasione dei festeggiamenti per San Vitaliano, attualmente in corso, sono tutt’ora in vigore due distinte ordinanze, emesse dal comando di Polizia Locale.

La prima riguarda il divieto di sosta e transito su Corso Mazzini nei giorni 14-15-16 e 17 luglio 2024 prossimi adotta, in particolare, i seguenti provvedimenti:

1. Dalle ore 07,00 del 14 Luglio alle ore 07,00 del 17 Luglio 2024 divieto di sosta con zona rimozione in Piazza Basilica Immacolata e Corso Mazzini lato sinistro nel tratto compreso tra il civico 87 (Basilica dell’Immacolata) e l’intersezione con Piazzetta della Libertà;

2. Dalle ore 15,00 alle 01,00 divieto di sosta con zona rimozione su Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi (compresa) fino all’intersezione con Discesa Cavour, compresa Piazza Grimaldi;

3. Dalle ore 17,00 alle ore 01,00 divieto di transito nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi Via de Grazia e Discesa Cavour;

4. Dalle ore 17,00 alle ore 01,00 divieto di transito per autocarri su Corso Mazzini da Piazza Matteotti/Cavatore;

5. Dalle ore 17,00 alle ore 01,00 divieto di sosta con zona rimozione nel tratto compreso tra Corso Mazzini /Piazza Basilica Immacolata e l’intersezione con Via Spasari e nella ZTL Basilica Immacolata per consentire le vie di fuga;

6. Martedì 16 Luglio dalle ore 19,00 alle ore 24,00 divieto di sosta e transito in Vico I Piazza Roma.

La seconda ordinanza è specificamente dedicata a domani, martedì 16 luglio, giorno in cui si svolgerà la tradizionale processione lungo le vie del centro.

In particolare, martedì 16 Luglio 2024 divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 14,00 e divieto della circolazione dalle ore 16,30 fino al termine della processione lungo le vie appresso specificate:

Piazza Basilica dell’Immacolata, Corso Mazzini, Piazza Le Pera, Discesa Eroi, Via Jannoni, Via Montecorvino, Via Sensales, Piazza di Tocco, Via Poerio, Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Corso Mazzini per il rientro alla Basilica.

Tutte le deviazioni, come detto, si renderanno necessarie per il regolare svolgimento della processione.